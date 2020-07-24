Екатерина Nuzhina_KateNuzhina_Kate
Добрый день! В рамках своих услуг могу предложить:
1. Создание удобного и функционального одностраничного сайта в программе Figma (с использованием Adobe Photoshop CC) и возможностью сборки сайта на платформе Tilda.
Для этого мы предварительно обсуждаем специфику бизнеса, необходимые функции сайта, изучаем аудиторию и конкурентов.
2. Структурирование информации по блокам и создание мудборда.
3. Создание прототипа сайта - предварительный "скелет", необходимый для ясности конструкции сайта и формы подачи информации.
4. Создание дизайна сайта, с обсуждением и корректировкой деталей.
5. Адаптация сайта - более половины пользователей просматривают сайты с мобильных устройств, поэтому необходимо корректное отображение относительно размеров устройства.
6. Перенос дизайна в интернет пространство с помощью ZeroBlock на платформе Tilda.
Также могу предложить разработку оформления для GetCourse.
В скором времени начну принимать заказы на оформление интернет-магазинов.
Примеры моих работ представлены в портфолио.
Цена и сроки обговариваются индивидуально, в зависимости от сложности и объема.
Связаться со мной можно через любую удобную соцсеть, по телефону, +7-908-900-78-18 , по почте [email protected]
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