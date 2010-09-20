Специалист по геологии. Пишу любые работы
Пишу работы по следующим дисциплинам:
Геология
Гидравлика
География
Экология
Материаловедение
Нефтяное дело
Бурение
и другие технические специальности
Опыт - 10 лет. Ответственность, исполнительность.
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Отзывы заказчиков
$3
0 баллов
13 лет назад
К сожалению, вынуждена поставить отрицательный отзыв. Работала с Еленой периодически, довольно давно. Работы исполнитель выполняла четко, в срок. Но как подходило время корректировок, их приходилось долго ждать. После последнего заказа решила прекратить сотрудничество. Елена обещала выполнить доработку в течение 5-6 дней, прошло уже около 10 - я так ничего не получила. Причем регулярно пишу письма и в аську (когда Елена в он-лайне). Но, как я понимаю, я там в игноре, потому что мне никто не отвечает. Я считаю, что если есть причины, по которым не получается сделать то, что обещаешь, то надо как минимум предупредить, а не отмалчиваться
$35
0 баллов
13 лет назад
Данный автор обещал "вечером" выслать, хотя срок был вчера. После этого "вечером" прошло 2 дня, данный автор просто не выходил на связь, поставил ей негативный отзыв. Зря потерянные деньги и время. А ответный негативный отзыв, когда вы сами виноваты, ставить как минимум, подло или вы хотели за заваленную работу положительный отзыв? Никому не рекомендую Елену к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Были причины, по которым не смогла выполнить работу. И довольно веские. А по поводу "говно-автор" за языком следить надо и судить об авторе можно только по его работе. Владимира никому не рекомендую - просто хам и невоспитанный человек.
$10
10 баллов
13 лет назад
Елена - ответственный исполнитель! В работе использованы самые свежие литературные источники. Внесены все необходимые дополнения к содержанию работы. Работа была прислана в обещанные и указанные сроки! Рекомендую данного исполнителя к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Рекомендую Елизавету, как заказчика - требования прописаны четко, все вопросы разрешала быстро. и самое главное для фрилансера - оплатила вовремя! Рекомендую!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$10
10 баллов
13 лет назад
Елена выполнила работу в срок, согласно требований методички. Работать было приятно надеюсь на сотрудничество в будущем
Ответный отзыв
Очень приятно было работать - все мои пожелания, как автора, учитывались. Оплата была произведена на следующий же день. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
4 отзыва(-2)
от $3
от 1 дня
нет рейтинга