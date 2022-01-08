Привет! Как дела? Сейчас будут отлично, ведь ты нашел того самого ответственного и нужного тебе специалиста =).
Если серьёзно, то вот мои работы. Будь уверен, моя задача полностью удовлетворить клиента, ведь отзывов пока мало. Ты знаешь кого выбирать.
Собственно сами работы:
Анимация для канала - "Битриксоид из колхоза"
https://www.youtube.com/watch?v=AKISK3lDyi0 - Монтаж, музыка и звуковое оформление
Видео для школьного класса
https://drive.google.com/file/d/1Wz7dWnRNnyRqOSo9CqrHm3WGFw6eQrKs/view?usp=sharing - Полностью от исходников до конечного результата
Видео для кофейной компании "Тико Чако"
https://www.youtube.com/watch?v=o9pX4kty7pg&t=266s - Монтаж и звуковое оформление
Неофициальный трейлер для видео "Крысиные бега"
https://drive.google.com/file/d/1rJZIVT6i0asCOv_Q_zJ4CRRlxWw23phe/view?usp=sharing - Монтаж и музыка