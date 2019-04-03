Дизайн и Отделка квартир под ключ
Дизайнерское бюро O-Komplex выполнит дизайн интерьера помещений, квартир, офисов.
У нас есть бригада мастеров, которые воплотят проект в жизнь. Все в одном месте.
Отлично знаем программы
Autocad,
SketchUp
Corel Draw
Photoshop
Предоставляем полный комплект чертежей по дизайну!
Визуализация -фотокачества оплачивается отдельно.
Звоните пишите: 8-911-444-98-51
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Портфолио
- Дизайн студии80 просмотров
- Наружная реклама67 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
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Музыка и Звуки
нет отзывов
$1/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$1/час
от $15от 2 дней
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Чертежи и Схемы
нет отзывов
$2/час
от $20от 3 дней
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