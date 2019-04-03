Дизайн и Отделка квартир под ключ

Дизайнерское бюро O-Komplex выполнит дизайн интерьера помещений, квартир, офисов.

У нас есть бригада мастеров, которые воплотят проект в жизнь. Все в одном месте.

Отлично знаем программы

Autocad, SketchUp

Corel Draw

Photoshop

Предоставляем полный комплект чертежей по дизайну!

Визуализация -фотокачества оплачивается отдельно.

Звоните пишите: 8-911-444-98-51