O-Komplex

Александр O-Komplex

 
44 годаРоссия/Вологда
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн и Отделка квартир под ключ

Дизайнерское бюро O-Komplex выполнит дизайн интерьера помещений, квартир, офисов.

У нас есть бригада мастеров, которые воплотят проект в жизнь. Все в одном месте.

Отлично знаем программы

Autocad, 

SketchUp

Corel Draw

Photoshop

Предоставляем полный комплект чертежей по дизайну!

Визуализация -фотокачества  оплачивается отдельно.

Звоните пишите: 8-911-444-98-51

AutoCADSketchUpPhotoshop
Портфолио
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$1/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$1/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$2/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга