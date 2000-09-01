2002 — ИжГТУ, АСОиУ , инженер

Повышение квалификации/курсы

2004 — MS SQL 2000, Центр Информационных и Финансовых технологий "CIFT", сертификат

2004 — Oracle 8i, Центр Информационных и Финансовых технологий "CIFT", сертификат

2006 — MS SQL 2005, Microsoft , внутренние курсы в компании

03. 2007 по текщий момент - Оператор связи

Участие в проекте по разработке и внедрению биллинга. Разработка и внедрение модулей: работа с дебиторами и InterConnect. Интеграция со смежными системами. Организация обмена данными с принтцентрами (массовая печать платежных документов)

Оптимизация запросов, работа с большими объемами данных, импорт\экпорт

базы данных: MS 2000-2005, oracle 9i

языки программирования: VB6, t-sql, pl\sql

генераторов отчетов:Crystal reports

05.2005 - 03.2007, Медиател (SITRONICS Telecom Solutions)

Разработка и сопровождение биллинга для МГТС

Разработка серверной части Личного кабинета для сайта МГТС.

Разработка и сопровождение ПО по оплате предоставленных услуг через сеть банкоматов и терминалов.

Разработка и сопровождение модуля работа с дебиторами,

InterConnect (Тарификация межоператорского трафика ).

Оптимизация запросов, работа с большими объемами данных, импорт\экпорт

базы данных: MS 2000-2005, oracle 9i

языки программирования: VB6, t-sql, pl\sql

генераторов отчетов:Crystal reports

07.2003 - 05.2005, Сбербанк России

Разработка и поддержка системы банк-клиента(IBSO), проведение презентаций для новых и потенциальных клиентов.

Работа с системой криптозащиты.

языки программирования: VB6

базы данных: Oracle 8i, MS 2000

генераторов отчетов:Crystal reports

09.2000 - 06.2003, Чайковский текстиль

Разработка, внедрение и поддержка ПО по учету продукции.

базы данных: MS 2000

языки программирования: VB6, VBA, t-sql

генераторов отчетов:Crystal reports