2002 — ИжГТУ, АСОиУ , инженер
Повышение квалификации/курсы
2004 — MS SQL 2000, Центр Информационных и Финансовых технологий "CIFT", сертификат
2004 — Oracle 8i, Центр Информационных и Финансовых технологий "CIFT", сертификат
2006 — MS SQL 2005, Microsoft , внутренние курсы в компании
03. 2007 по текщий момент - Оператор связи
Участие в проекте по разработке и внедрению биллинга. Разработка и внедрение модулей: работа с дебиторами и InterConnect. Интеграция со смежными системами. Организация обмена данными с принтцентрами (массовая печать платежных документов)
Оптимизация запросов, работа с большими объемами данных, импорт\экпорт
базы данных: MS 2000-2005, oracle 9i
языки программирования: VB6, t-sql, pl\sql
генераторов отчетов:Crystal reports
05.2005 - 03.2007, Медиател (SITRONICS Telecom Solutions)
Разработка и сопровождение биллинга для МГТС
Разработка серверной части Личного кабинета для сайта МГТС.
Разработка и сопровождение ПО по оплате предоставленных услуг через сеть банкоматов и терминалов.
Разработка и сопровождение модуля работа с дебиторами,
InterConnect (Тарификация межоператорского трафика ).
Оптимизация запросов, работа с большими объемами данных, импорт\экпорт
базы данных: MS 2000-2005, oracle 9i
языки программирования: VB6, t-sql, pl\sql
генераторов отчетов:Crystal reports
07.2003 - 05.2005, Сбербанк России
Разработка и поддержка системы банк-клиента(IBSO), проведение презентаций для новых и потенциальных клиентов.
Работа с системой криптозащиты.
языки программирования: VB6
базы данных: Oracle 8i, MS 2000
генераторов отчетов:Crystal reports
09.2000 - 06.2003, Чайковский текстиль
Разработка, внедрение и поддержка ПО по учету продукции.
базы данных: MS 2000
языки программирования: VB6, VBA, t-sql
генераторов отчетов:Crystal reports