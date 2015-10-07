OFFSPRINGER3

3D графика | Web-дизайн | Полиграфический дизайн | Дизайн интерьеров

Всем привет! Меня зовут Андрей Демчук, я дизайнер. Занимаюсь разноплановым дизайном: полиграфия, дизайн интерьеров, web-дизайн, иллюстрации, скетчинг, 3d моделирование, гейм дизайн. Я ответственный человек, не люблю когда меня подводят, так же само не люблю кого то подводить. Креативен, исполнителен, интересуюсь новыми веяниями в дизайне. Работаю с такими программами как: Adobe Illustrator/Adobe Photoshop/Autodesk 3ds Max/Autodesk SketchBook/ArhiCAD. Буду рад сотрудничеству.