Создам уникальный, качественный продающий Landing Page под ключ.
Все мои работы индивидуальные, воровство (копирование) не предлагаю.
Лендинг лицо компании, какой смысл дублировать чужие сайты и затеряться среди 1000 подобных ворованных.
Что Вы получаете:
- Индивидуальный продающий лендинг от 6 экранов разработанный под вас с учетом правила 3х секунд.
- Административная панель (для самостоятельного вноса изменений в будущем при необходимости)
- Продающий слайдер
- Форма захвата
- Форма заказа и контактные данные
- 100% адаптивный сайт (открытие на всех устройствах)
- Предварительную СЕО оптимизацию Яндекс, Google, Bing
- Поддержку до 12 месяце.
Специализация SEO оптимизация / комплексное продвижение | Веб-дизайн | UI |HTML5 | Bootstrap | Java | IT и Программирование | Аутсорсинг / консалтинг | Графический дизайн | Маркетинг и реклама | Фирменный стиль.
Миссия: Придать безликому, копи-пастному Русскому интернету индивидуальность. Сделать его узнаваемым и конкурентно способным.
Портфолио
- Уникальный адаптивный лендинг - мягкая посадка!89 просмотров