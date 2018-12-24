Создам уникальный, качественный продающий Landing Page под ключ.

Все мои работы индивидуальные, воровство (копирование) не предлагаю.

Лендинг лицо компании, какой смысл дублировать чужие сайты и затеряться среди 1000 подобных ворованных.

Что Вы получаете:

Индивидуальный продающий лендинг от 6 экранов разработанный под вас с учетом правила 3х секунд .

лендинг разработанный под вас с учетом . Административная панель (для самостоятельного вноса изменений в будущем при необходимости)

Продающий слайдер

Форма захвата

Форма заказа и контактные данные

100% адаптивный сайт (открытие на всех устройствах)

Предварительную СЕО оптимизацию Яндекс, Google, Bing

Поддержку до 12 месяце.

Живу и работаю в Чехии. Основные клиенты из Европы. Поэтому соответственночем уработы -

Примеры работ по этой ссылке

Специализация SEO оптимизация / комплексное продвижение | Веб-дизайн | UI |HTML5 | Bootstrap | Java | IT и Программирование | Аутсорсинг / консалтинг | Графический дизайн | Маркетинг и реклама | Фирменный стиль.

Миссия: Придать безликому, копи-пастному Русскому интернету индивидуальность. Сделать его узнаваемым и конкурентно способным.