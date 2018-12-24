OGSDesignStudio

Ян OGSDesignStudio

 
36 летЧехия/Прага
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создам уникальный, качественный продающий Landing Page под ключ.

Все мои работы индивидуальные, воровство (копирование) не предлагаю.

Лендинг лицо компании, какой смысл дублировать чужие сайты и затеряться среди 1000 подобных ворованных.

Что Вы получаете:

  • Индивидуальный продающий лендинг от 6 экранов разработанный под вас с учетом правила 3х секунд.
  • Административная панель (для самостоятельного вноса изменений в будущем при необходимости)
  • Продающий слайдер
  • Форма захвата
  • Форма заказа и контактные данные
  • 100% адаптивный сайт (открытие на всех устройствах)
  • Предварительную СЕО оптимизацию Яндекс, Google, Bing
  • Поддержку до 12 месяце.
Живу и работаю в Чехии. Основные клиенты из Европы. Поэтому соответственно сервис и качество на порядок выше чем у других на этом портале. Опыт работы - 17 лет.

Примеры работ по этой ссылке

Специализация SEO оптимизация / комплексное продвижение | Веб-дизайн | UI |HTML5 | Bootstrap | Java | IT и Программирование | Аутсорсинг / консалтинг | Графический дизайн | Маркетинг и реклама | Фирменный стиль.

Миссия: Придать безликому, копи-пастному Русскому интернету индивидуальность. Сделать его узнаваемым и конкурентно способным.

HTMLBootstrapJavaSEO-оптимизация
Портфолио