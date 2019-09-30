OJIsuD2016

Приветствую!
Я фрилансер в сфере графического дизайна
Владею программами : Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
Работаю на разных биржах фриланса , есть много постоянных клиентов, более 100 положительных отзывов число которых растет с каждым днем.
В основном работаю с программой Adobe photoshop
- Всю работу довожу до конца
- Делаю все качественно
- Время это деньги, делаю работу быстро
- Спокойный характер
Моя группа , там же и портфолио --> https://vk.com/studio_mezart /
instagram если нету доступа в ВК ---> https://www.instagram.com/studio_mezart/