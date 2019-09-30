OJIsuD2016

Приветствую!

Я фрилансер в сфере графического дизайна

Владею программами : Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Работаю на разных биржах фриланса , есть много постоянных клиентов, более 100 положительных отзывов число которых растет с каждым днем.

В основном работаю с программой Adobe photoshop

- Всю работу довожу до конца

- Делаю все качественно

- Время это деньги, делаю работу быстро

- Спокойный характер

Моя группа , там же и портфолио --> https://vk.com/studio_mezart /

instagram если нету доступа в ВК ---> https://www.instagram.com/studio_mezart/