OJIsuD2016

Константин OJIsuD2016

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Приветствую! 

Я фрилансер в сфере  графического дизайна

Владею программами : Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Работаю на разных биржах фриланса , есть много постоянных клиентов, более 100 положительных отзывов число которых растет с каждым днем.

В основном работаю с программой Adobe photoshop

- Всю работу довожу до конца

- Делаю все качественно 

- Время это деньги, делаю работу быстро

- Спокойный характер

Моя группа , там же и портфолио --> https://vk.com/studio_mezart /

instagram если нету доступа в ВК ---> https://www.instagram.com/studio_mezart/ 