OKDesigner

Олег OKDesigner

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Логотип / Визитки / Иконки

Дизайн логотипа (для Компании / Сайта) - от 50$

Визитки - от 30$

Иконки / Кнопки / Баннеры - от 20$

                                                                  

ПО 50 % ПРЕДОПЛАТЕ 

В стоимость разработки логотипа / визитки входит 3 комплекта корректировок (в случае необходимости), исходники в векторном (eps) и растровом (png без фона) форматах.

Оплата: вебмани.

Связь: почта, скайп (в личку, добавлю сам).

Не адекватных просьба не беспокоить. 

Логотипы и Знаки
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$20/час
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