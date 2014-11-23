Логотип / Визитки / Иконки
Дизайн логотипа (для Компании / Сайта) - от 50$
Визитки - от 30$
Иконки / Кнопки / Баннеры - от 20$
ПО 50 % ПРЕДОПЛАТЕ
В стоимость разработки логотипа / визитки входит 3 комплекта корректировок (в случае необходимости), исходники в векторном (eps) и растровом (png без фона) форматах.
Оплата: вебмани.
Связь: почта, скайп (в личку, добавлю сам).
Не адекватных просьба не беспокоить.
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Логотипы и Знаки
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$20/час
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