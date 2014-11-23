Логотип / Визитки / Иконки

Дизайн логотипа (для Компании / Сайта) - от 50$

Визитки - от 30$

Иконки / Кнопки / Баннеры - от 20$

ПО 50 % ПРЕДОПЛАТЕ

В стоимость разработки логотипа / визитки входит 3 комплекта корректировок (в случае необходимости), исходники в векторном (eps) и растровом (png без фона) форматах.

Оплата: вебмани.

Связь: почта, скайп (в личку, добавлю сам).

Не адекватных просьба не беспокоить.