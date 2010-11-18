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Калниньш Олег
OKfromUK
OKfromUK
53 года
Великобритания
/
Лондон
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
Радиоведущий,актер.
Контакт:
[email protected]
http://www.spotlight.com/7333-9055-2084
Портфолио
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Демо запись на Латышском языке
148 просмотров
Аудио анонс еженедельной газеты
140 просмотров
Озвучивание
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#686
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