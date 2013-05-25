Образование: Луганский Национальный университет им. Т. Г. Шевченко, специальность "филолог".

Область работы: копирайтинг, рерайтинг.

Также занимаюсь версткой макетов (HTML+CSS). Имею опыт верстки под DLE, но готов рассмотреть любые предложения.

Онлайн 6-8 часов в сутки (при необходимости и больше).

Личные и профессиональные качества:

• ответственность, организованность, пунктуальность;

• отличное знание русского и украинского языков;

• большой опыт работы с интернет-порталами и ресурсами;

• основы вэб-программирования и сайтостроения;

Желания заказчика, условия оплаты, сроки выполнения и другие моменты обговариваются индивидуально.

Портфолио тут http://www.free-lance.ru/users/OKyJIucT2/setup/portfolio/