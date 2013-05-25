Образование: Луганский Национальный университет им. Т. Г. Шевченко, специальность "филолог".
Область работы: копирайтинг, рерайтинг.
Также занимаюсь версткой макетов (HTML+CSS). Имею опыт верстки под DLE, но готов рассмотреть любые предложения.
Онлайн 6-8 часов в сутки (при необходимости и больше).
Личные и профессиональные качества:
• ответственность, организованность, пунктуальность;
• отличное знание русского и украинского языков;
• большой опыт работы с интернет-порталами и ресурсами;
• основы вэб-программирования и сайтостроения;
Желания заказчика, условия оплаты, сроки выполнения и другие моменты обговариваются индивидуально.
Портфолио тут http://www.free-lance.ru/users/OKyJIucT2/setup/portfolio/
Системы управления (CMS)
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от 3 дней
#1901
Веб-программирование
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от $30
от 3 дней
#4376
HTML-верстка
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#6323