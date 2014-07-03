О бо мне

Желаемый уровень заработной платы: 600 $

Цель поиска: получение должности копирайтера

Дополнительные профессиональные навык:

·написание и корректировка статей,

·подготовка статей в печатные издания,

·оперативный анализ и поиск информации,

·умение работать оперативно,

·грамотная речь,

·русский язык и украинский язык – профессиональный; английский – быстро читаю и быстро печатаю

·работаю с системами от DOS до Windows Vista, знаю все программы пакета MS Office

·работаю с графическими пакетами Photoshop, CorelDraw, PageMaker.