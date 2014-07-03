О бо мне
Желаемый уровень заработной платы: 600 $
Цель поиска: получение должности копирайтера
Дополнительные профессиональные навык:
·написание и корректировка статей,
·подготовка статей в печатные издания,
·оперативный анализ и поиск информации,
·умение работать оперативно,
·грамотная речь,
·русский язык и украинский язык – профессиональный; английский – быстро читаю и быстро печатаю
·работаю с системами от DOS до Windows Vista, знаю все программы пакета MS Office
·работаю с графическими пакетами Photoshop, CorelDraw, PageMaker.