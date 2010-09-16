OLVIA

Владимировна Ольга OLVIA

 
40 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип для туристической компании

    $175

    Здравствуйте! Рады приветствовать Вас на конкурсе «Логотип для туристической компании «RIORICO» (риорико)». Для того, что бы стать победителем, получить 175у.е. (долларов США) и договор на дальнейшее сотрудничество Вам необходимо: 1. Выполнить несколько альтернативных вариантов логотипа (количество не регламентируется, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$175
10 баллов
13 лет назад
Логотип для туристической компании
Спасибо Ольге за интересный и позитивный конкурс! Особенно хочется выделить, что Ольга оплатила работу сразу же, после объявления меня победителем. Это характеризует ее , как добропорядочного заказчика! Целиком и полностью доверяя ей, будем сотрудничать и дальше.
Очень довольна, что выбрала Светлану в качестве исполнителя! Работать с ней одно удовольствие, восхитительный профессиональный подход к работе, прекрасно понимает желание заказчика. Очень талантливый человек. Рекомендую всем!
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