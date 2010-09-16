Спасибо Ольге за интересный и позитивный конкурс! Особенно хочется выделить, что Ольга оплатила работу сразу же, после объявления меня победителем. Это характеризует ее , как добропорядочного заказчика! Целиком и полностью доверяя ей, будем сотрудничать и дальше.