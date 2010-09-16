$70
Разработка фирменного стиля для туристической компании Riorico
Фирменный стиль1 исполнитель
Закрыт
13 лет назад
Разработка фирменного стиля для туристической компании Riorico
Здравствуйте! Рады приветствовать Вас на конкурсе «Логотип для туристической компании «RIORICO» (риорико)». Для того, что бы стать победителем, получить 175у.е. (долларов США) и договор на дальнейшее сотрудничество Вам необходимо: 1. Выполнить несколько альтернативных вариантов логотипа (количество не регламентируется, ...