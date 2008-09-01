Опыт работы:
09.2008 – 09.2010. Ogilvy (рекламная компания).
Должность: Junior Art Director.
Должностные обязанности:
-участие в разработке творческих концепций и решений,
-самостоятельное ведение художественных проектов,
-участие в проектах по разработке рекламных кампаний.
02.2007 – 09.2008, Web-it (поддержка и создание сайтов, разработка веб-дизайна сайтов и фирменного стиля).
Должность: веб-дизайнер.
Должностные обязанности:
разработка логотипов, разработка дизайна сайтов, отрисовка, создание меню сайта, создание шапки, создание иконок, создание Flash-банеров, отрисовка векторных изображений.
Профессиональные навыки:
Уверенный пользователь ПК: Adobe Photoshop, Illustrator, Macromedia Flash, MS Office, Internet.
Владею техникой студийной, портретной, пейзажной съемки.
Иностранные языки: английский (средний уровень).