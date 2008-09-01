OLYS

Ольга OLYS

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Опыт работы:

09.2008 – 09.2010. Ogilvy (рекламная компания).

Должность: Junior Art Director.

Должностные обязанности:

-участие в разработке творческих концепций и решений,

-самостоятельное ведение художественных проектов,

-участие в проектах по разработке рекламных кампаний.

02.2007 – 09.2008, Web-it (поддержка и создание сайтов, разработка веб-дизайна сайтов и фирменного стиля).

Должность: веб-дизайнер.

Должностные обязанности:

разработка логотипов, разработка дизайна сайтов, отрисовка, создание меню сайта, создание шапки, создание иконок, создание Flash-банеров, отрисовка векторных изображений.

Профессиональные навыки:

Уверенный пользователь ПК: Adobe Photoshop, Illustrator, Macromedia Flash, MS Office, Internet.

Владею техникой студийной, портретной, пейзажной съемки.

Иностранные языки: английский (средний уровень).