Сертифицированный IT юрист международное корпоративное право.

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Сопровождаю деятельность краудфандинговой платформы Razomgo.com, сервиса обработки базы данных zvirdata.com.

- разрабатывал и практически применял на практике агентские соглашения;

- политику конфиденциальности и хранение данных согласно GDPR;

- договора публичного предложения (оферта) для подключение платежных систем;

- договора предоставление услуг разработки программного обеспечение, продукта (сайта, мобильного переложения);

- регистрация и передача права на торговую марку, авторского права на концепцию или программный код;

- Compliance анализ договоров;Подбор зарубежной юрисдикции, оптимального наголо обложения.Подготовка документов, для регистрации или внесение изменений в Украине, Польше: