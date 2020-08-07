Сертифицированный IT юрист международное корпоративное право.
English, Русский, Українська.
Сопровождаю деятельность краудфандинговой платформы Razomgo.com, сервиса обработки базы данных zvirdata.com.
- разрабатывал и практически применял на практике агентские соглашения;
- политику конфиденциальности и хранение данных согласно GDPR;
- договора публичного предложения (оферта) для подключение платежных систем;
- договора предоставление услуг разработки программного обеспечение, продукта (сайта, мобильного переложения);
- регистрация и передача права на торговую марку, авторского права на концепцию или программный код;
- Compliance анализ договоров;Подбор зарубежной юрисдикции, оптимального наголо обложения.Подготовка документов, для регистрации или внесение изменений в Украине, Польше:
- Компании(ООО);
- благотворительные фонды;
- гражданские общества.