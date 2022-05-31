OMNIMIX

Омнимикс Анна OMNIMIX

 
32 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
ORM SERM /Менеджер по репутационному маркетингу

1. Мониторинг и аналитика инфополя:

– Мониторинг упоминаний бренда в интернете

– Мониторинг упоминаний конкурентов

– Мониторинг поисковой выдачи

– Мониторинг запросов в поисковых системах

2. Защита репутации:

– SERM маркетинг

– ORM маркетинг

– Отработка негатива

– Формирование позитивного имиджа

3. Отзывы на маркетплейсах:

– Поддержание и повышение рейтингов

– Повышение конверсии

– Развёрнутые отзывы

– Подготовка контента

4. Обучение in-house специалистов:

– Формирование актуальной повестки

– Поиск болей и способы нивелирования

– Подготовка актуальных данных

– Каналы и способы продвижения бренда