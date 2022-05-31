ORM SERM /Менеджер по репутационному маркетингу
1. Мониторинг и аналитика инфополя:
– Мониторинг упоминаний бренда в интернете
– Мониторинг упоминаний конкурентов
– Мониторинг поисковой выдачи
– Мониторинг запросов в поисковых системах
2. Защита репутации:
– SERM маркетинг
– ORM маркетинг
– Отработка негатива
– Формирование позитивного имиджа
3. Отзывы на маркетплейсах:
– Поддержание и повышение рейтингов
– Повышение конверсии
– Развёрнутые отзывы
– Подготовка контента
4. Обучение in-house специалистов:
– Формирование актуальной повестки
– Поиск болей и способы нивелирования
– Подготовка актуальных данных
– Каналы и способы продвижения бренда
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