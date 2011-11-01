OMoseichuk

Контент-менеджер

Опыт работы:

Графический редактор с 12.2015 по наст. время (2 месяца)

Интернет-магазин (Продажа мобильных запчастей и аксессуаров)

- обтравка и обработка фото для сайта мобильных аксессуаров и комплектующих.

Контент-менеджер с 09.2015 по 12.2015 (3 месяца)

Интернет-магазин Megamama.ua (Интернет-магазин детских товаров)

- наполнение базы товаров

- подготовка фотографий

- написание уникального контента для товара

Менеджер по работе с клиентами, контент-менеджер с 11.2011 по 12.2014 (3 года 1 месяц)

Интернет-магазин "Элли" (Интернет-магазин женской одежды и аксессуаров)

- приём заказов

- консультация клиентов по ассортименту, ценам, срокам доставки

- работа с поставщиками

- контроль своевременных доставок перевозчиком

- контент-менеджмент (работа в 1С и в админке сайта): ценообразование, заполнения базы товаров, редактирования карточки товара

Образование: Бакалавр.

Днепропетровский университет им. Альфреда Нобеля, Менеджмент организаций, Днепропетровск.

Навыки работы с компьютером, ПО: Уверенный пользователь ПК (MS Office, Adobe Photoshop), уверенный пользователь Интернет, уверенная работа с Google документами.

Владение языками: Украинский, русский - родной. Английский — среднее.

Дополнительная информация:

Владение графическим редактором Photoshop:

- обтравка и/или обработка фотографий предметов (одежда, ювелирные изделия и т.д.)

- создание коллажей

- удаление водяных знаков

Контент-менеджер:

- опыт работы с платформами cs cart, magento

- опыт написания уникального описания для товаров

- подбор ключевых слов (wordstat, mutagen)

Личные качества:

Ответственная, коммуникабельная, целенаправленная, инициативная, пунктуальная; умею работать в команде, налаживать и поддерживать контакты, быстро обучаюсь новому.

Семейное положение: не замужем