OMoseichuk

Опыт работы:
Графический редактор с 12.2015 по наст. время (2 месяца)
Интернет-магазин (Продажа мобильных запчастей и аксессуаров)
- обтравка и обработка фото для сайта мобильных аксессуаров и комплектующих.
Контент-менеджер с 09.2015 по 12.2015 (3 месяца)
Интернет-магазин Megamama.ua (Интернет-магазин детских товаров)
- наполнение базы товаров
- подготовка фотографий
- написание уникального контента для товара
Менеджер по работе с клиентами, контент-менеджер с 11.2011 по 12.2014 (3 года 1 месяц)
Интернет-магазин "Элли" (Интернет-магазин женской одежды и аксессуаров)
- приём заказов
- консультация клиентов по ассортименту, ценам, срокам доставки
- работа с поставщиками
- контроль своевременных доставок перевозчиком
- контент-менеджмент (работа в 1С и в админке сайта): ценообразование, заполнения базы товаров, редактирования карточки товара
Образование: Бакалавр.
Днепропетровский университет им. Альфреда Нобеля, Менеджмент организаций, Днепропетровск.
Навыки работы с компьютером, ПО: Уверенный пользователь ПК (MS Office, Adobe Photoshop), уверенный пользователь Интернет, уверенная работа с Google документами.
Владение языками: Украинский, русский - родной. Английский — среднее.
Дополнительная информация:
Владение графическим редактором Photoshop:
- обтравка и/или обработка фотографий предметов (одежда, ювелирные изделия и т.д.)
- создание коллажей
- удаление водяных знаков
Контент-менеджер:
- опыт работы с платформами cs cart, magento
- опыт написания уникального описания для товаров
- подбор ключевых слов (wordstat, mutagen)
Личные качества:
Ответственная, коммуникабельная, целенаправленная, инициативная, пунктуальная; умею работать в команде, налаживать и поддерживать контакты, быстро обучаюсь новому.
Семейное положение: не замужем