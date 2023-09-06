Графический дизайн, Веб-дизайн, Лендинг, Баннеры, Карточки для маркетплейсов и многое другое
Моё портфолио: behance.net/Ooolya
Мой ВК: Ольга Чистякова (vk.com)
Telegram: Contact @OlyaChistaya
👋 Всем привет, меня зовут Оля мне 23 года, на данный момент чтобы повысить качество предоставляемых услуг прохожу переквалификацию на веб-дизайнера, так что совсем скоро смогу похвастаться настоящей КОРОЧКОЙ 🔥
Дизайн я всегда любила, это дело которое действительно приносит мне удовольствие, дело которое я хочу развиваться дальше. Совестно подхожу к каждому заказу.
Работаю по минимальной предоплате, но в случае если вас не устроит работа со мной возврат 100%.
Согласую с вами каждый шаг, вы в любой момент будете знать на каком этапе разработки ваш проект находится. Правки можно внести в любой момент.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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