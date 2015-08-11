Админ, модератор, контент менеджер. Интересуюсь CRM.

1. Администратор CRM системы: (поддержка работоспособности; взаимодействие с разработчиком; написание технических заданий на доработку; сбор, анализ информации по работе системы).

2. Контент-менеджер / Администратор сайта / Администратор аккаунтов соц. сетей:

a) Наполнение сайта (добавление объявлений, статей, вакансий, новостей, фотографий, размещение годовых отчетов, seo сайта).

b) Ведение аккаунтов в социальных сетях (подбор, подготовка, публикация новостей; взаимодействие с тематическими группами (охват пользователей

c) Работа с фото (ведение базы, реестра фотографий; подбор, обработка фото для дальнейшего размещения на корпоративный сайт, в соц. сети, СМИ).

3) Работа со СМИ: (мониторинг публикаций в СМИ, контент-анализ СМИ, содействие в подготовке информационных сюжетов, написание пресс-релизов).