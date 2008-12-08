Anna Shved OPTIMISTICUSSOPTIMISTICUSS
43 годаПортугалия/Лиссабон
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Опыт в проведении исследований auto sales, hotels, express-post, денежные переводы, лояльности потребителей.
Есть опыт написания новостей для www.heliopark.ru/,
наполнение сайта www.fashion-ceramica.ru,
перевод(Ru-En) для wwww.4PDA.ru
В ближайшей перспективе Ru-Pt
С уважением и большой ответственностью и любовью отношусь к своей работе.
Портфолио
- Перевод текста по морскому аудиту153 просмотра