Опыт в проведении исследований auto sales, hotels, express-post, денежные переводы, лояльности потребителей.

Есть опыт написания новостей для www.heliopark.ru/,

наполнение сайта www.fashion-ceramica.ru,

перевод(Ru-En) для wwww.4PDA.ru

В ближайшей перспективе Ru-Pt

С уважением и большой ответственностью и любовью отношусь к своей работе.