ОПЫТНЫЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОПИРАЙТЕР

Уважаемые заказчики! Предлагаю свои услуги по копирайтингу/рерайтингу. Имею трехлетний опыт в этой сфере. Пишу грамотно в указанные сроки. Имею филологическое образование (русский язык). Тематика не имеет значения. Информационные статьи, карточки товаров, сео тексты, статьи категорий ... Примеры моих работ можно увидеть здесь: https://drive.google.com/drive/folders/1jHopBXAJ2F2pRjdelby_S4uWwFPuRw8G?usp=sharing. Сейчас прохожу курсы в школе удаленных профессий Profi Internet. Стараюсь не останавливаться на достигнутом, изучаю самые современные схемы создания текстов и готова их внедрить для вас!