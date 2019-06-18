ORANGO73

Инна Курасова ORANGO73

 
50 летУкраина/Запорожье
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
ОПЫТНЫЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОПИРАЙТЕР

Уважаемые заказчики! Предлагаю свои услуги по копирайтингу/рерайтингу. Имею трехлетний опыт в этой сфере. Пишу грамотно в указанные сроки. Имею филологическое образование (русский язык).  Тематика не имеет значения.  Информационные статьи, карточки товаров, сео тексты, статьи категорий ...  Примеры моих работ можно увидеть здесь:  https://drive.google.com/drive/folders/1jHopBXAJ2F2pRjdelby_S4uWwFPuRw8G?usp=sharing.  Сейчас прохожу курсы в школе удаленных профессий Profi Internet. Стараюсь не останавливаться на достигнутом, изучаю самые современные схемы создания текстов и готова их внедрить для вас!  

Карточки товаров