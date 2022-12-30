Расшифровка аудио и видеоматериалов. Транскрибатор.

Образование

Филолог. Магистр.

Опыт работы: 8 лет (образовательная сфера, журналистика, копирайтинг, digital маркетинг).

Профессиональные качества

Высокий уровень владения русским и украинским языками.

Грамотная речь, богатый словарный запас. Большой опыт работы с текстами (перевод, написание веб-контента, рерайт, копирайт, редактура) различных тематик: медицинской, технической, юридической, экономической, художественной и др.

Личные качества

Аналитические способности, внимательность, пунктуальность, порядочность, ориентация на результат, быстрая обучаемость.

Высокий уровень общей культуры и эрудиции в сфере мировой культуры и литературы, истории искусств и психологии, педагогики и имиджелогии, рекламы, маркетинга, предпринимательства, социально-культурных технологий.

Уверенный пользователь сети Интернет и ПК (Word, Exel, Microsoft PictureManager, Photoshop).