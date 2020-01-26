PR, таргетинг, маркетинг, продвижение!

Создаю:

Группы и аккаунты в соц сетях, PR и рекламные компании, маркетинговый план вывода продукта на рынок, контент план постинга в соц сети.

Настраиваю:

Продающую группу (чтобы продавала), чат бота ВК, приложения ВК, воронки и автоворонки, серии дожимающих писем, таргетированную и контекстную рекламу в соц сетях и РСЯ, директ.

Продвигаю только хорошие продукты (с лохотронами, хайпами и прочим г-м пожалуйста не обращайтесь!!!) Продвигаю таланты, коучей, тренеров.

Продюсирую экспертов. Если готовы обучать на камеру - сделаю из Вас звезду!

Обращайтесь!