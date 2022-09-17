OVZan

Олег OVZan

 
61 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Робота з ПК: тексти, обробка даних, моделювання в Excel, бізнес-планування

Освіта :

КНЕУ - економіка, фінанси;

КПІ - інженер - системотехнік, автоматика і управління в технічних системах (АСУ ТП)

Просунутий користувач ПК

Поглиблене знання та досвід роботи в Excel

Професійні знання з фінансів та інвестицій

Розробка інвестиційних проектів, побудова

техніко-економічних моделей, бізнес-планування

Робота з великими обсягами даних

Фінансовий та інвестиційний аналіз

Побудова систем обліку та звітності

Мови: українська - рідна, російська - рідна, англійська - базовий рівень