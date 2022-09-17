Робота з ПК: тексти, обробка даних, моделювання в Excel, бізнес-планування
Освіта :
КНЕУ - економіка, фінанси;
КПІ - інженер - системотехнік, автоматика і управління в технічних системах (АСУ ТП)
Просунутий користувач ПК
Поглиблене знання та досвід роботи в Excel
Професійні знання з фінансів та інвестицій
Розробка інвестиційних проектів, побудова
техніко-економічних моделей, бізнес-планування
Робота з великими обсягами даних
Фінансовий та інвестиційний аналіз
Побудова систем обліку та звітності
Мови: українська - рідна, російська - рідна, англійська - базовий рівень