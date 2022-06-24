OZhurihina

Таргетолог вк

Путь в сфере интернет маркетинга начала полгода назад, сейчас плотно занимаюсь таргетингом в ВК.

Перед тестовым запуском провожу глубокий анализ продукта и конкурентов, выявляю ЦА и УТП.

Отлично работаю в парсерах, скрупулёзно подбираю ЦА. Могу написать продающий текст и сделать несложный фото креатив, при необходимости.

Имею опыт работы с онлайн школой по подготовке тестировщиков ПО. Сейчас активно составляю кейсы, так что максимально заинтересована в хороших результатах