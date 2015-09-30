Дизайн презентаций (PowerPoint/pdf)

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Разработка презентаций PowerPoint/ Pdf:

- статичные

- анимированные

- с навигацией

Оформление коммерческих предложений.

С удовольствием возьмусь за срочный проект.

В команде со мной работает копирайтер – возможно написание текстов для презентаций.

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Опыт работы – 6 лет, в том числе 2.5 года в типографии.

Преимущественно занимаюсь презентациями (разработка статичных pdf, PowerPoint, с навигацией по слайдам), а так же полиграфией.

По желанию клиента размещу в печать полиграфическую продукцию в типографию (только для Москвы/МО).

В команде со мной работает копирайтер, возможно написание текстов для презентации.

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Условия сотрудничества:

Стоимость каждой презентации рассчитывается индивидуально исходя из ТЗ. Цена напрямую зависит от количества страниц. Работаю по предоплате.

Всегда открыта для конструктивного диалога.

Буду рада сотрудничеству!