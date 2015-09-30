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Разработка презентаций PowerPoint/ Pdf:
- статичные
- анимированные
- с навигацией
Оформление коммерческих предложений.
С удовольствием возьмусь за срочный проект.
В команде со мной работает копирайтер – возможно написание текстов для презентаций.
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Опыт работы – 6 лет, в том числе 2.5 года в типографии.
Преимущественно занимаюсь презентациями (разработка статичных pdf, PowerPoint, с навигацией по слайдам), а так же полиграфией.
По желанию клиента размещу в печать полиграфическую продукцию в типографию (только для Москвы/МО).
В команде со мной работает копирайтер, возможно написание текстов для презентации.
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Условия сотрудничества:
Стоимость каждой презентации рассчитывается индивидуально исходя из ТЗ. Цена напрямую зависит от количества страниц. Работаю по предоплате.
Всегда открыта для конструктивного диалога.
Буду рада сотрудничеству!