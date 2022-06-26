Я являюсь новачком у фрілансі, але все ж прошу вас не забувати, що навіть "БОГИ ФРІЛАНСУ" колись теж були новачками ;)

Бажаю працювати та розвиватися, хочу вчитись новому. Освіта вища медична,

більше 5-ти років роботи в Органах місцевого самоврядування (постійна

робота з людьми, допомога у вирішенні конфліктів, реєстрація та зняття з

реєстрації місця проживання, видача довідок, реєстрація заяв, державна

реєстрація актів цивільного стану, ведення документації згідно

номенклатури справ, нотаріальні дії (заповіти, заяви, довіреності)).

Тобто працювати з набором даних вмію. Можу просидіти всю ніч та писати

тексти, або вводити дані в таблиці )) Ніколи не здаюсь - це моя

найсильніша якість, яка допомагає у роботі.

“Ви повинні сказати собі: «Як би важко і важко не було, я впораюся». - Лес Браун.