Я являюсь новачком у фрілансі, але все ж прошу вас не забувати, що навіть "БОГИ ФРІЛАНСУ" колись теж були новачками ;)
Бажаю працювати та розвиватися, хочу вчитись новому. Освіта вища медична,
більше 5-ти років роботи в Органах місцевого самоврядування (постійна
робота з людьми, допомога у вирішенні конфліктів, реєстрація та зняття з
реєстрації місця проживання, видача довідок, реєстрація заяв, державна
реєстрація актів цивільного стану, ведення документації згідно
номенклатури справ, нотаріальні дії (заповіти, заяви, довіреності)).
Тобто працювати з набором даних вмію. Можу просидіти всю ніч та писати
тексти, або вводити дані в таблиці )) Ніколи не здаюсь - це моя
найсильніша якість, яка допомагає у роботі.
“Ви повинні сказати собі: «Як би важко і важко не було, я впораюся». - Лес Браун.