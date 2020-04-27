Профессиональная вёрстка сайтов

Мы команда специалистов, занимающихся профессиональной версткой сайтов. Каждый из участников нашей команды имеет высшее образование, а так же закончил курсы по html и css. У нас имеются навыки работы с платформами по созданию сайтов, такими как Wordpress, Wix, Ucoz, MediaWiki и др. Имеются знания по javascript, а также умение работать с jquery. Мы предлагаем качественное создание сайтов с нуля с органичным и современным дизайном, а также доработку технических моментов и оптимизацию сайта. Мы продолжаем постоянно совершенствовать свои навыки и следим за современными тенденциями как в дизайне так и в программном устройстве сайтов.

Почему именно мы?

Ответ прост: у нас слаженный коллектив, мы всегда делаем свою работу качественно и в установленные сроки и консультируем во время работы над заказом.