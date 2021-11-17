UX/UI дизайнер

Создам красиво, воплотив ваши фантазии в реальность.

В основном занимаюсь:

— Дизайном (с 2017 года) web-страниц, интерфейсов мобильных приложений, буклетов, постеров, упаковок, логотипов, так же – многостраничным, допечатным дизайном. Работаю в Figma, Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, XD, CorelDraw;

— Видео-съемкой, работа с видео, видео-монтаж, моушен-дизайн. Работаю в Adobe Premier, After Effects, Davinci Resolve;

— 3D-моделированием (низко-полигональное), текстурирование. Работаю в Blender, Cinema 4D; 3D-Coat.

Портфолио: behance.net/obeekrak