Рерайтинг, корректура, редактура, расшифровки, переводы, набор текстов

Доброго времени суток!

Предлагаю услуги по рерайтингу и написанию новостей, корректуре, редактуре, расшифровкам, письменному переводу (английский и русский языки), набору текстов.

Имею опыт работы корректором и выпускающим редактором (4 года), корреспондентом (2 года), переводчиком (2,5 года). Образование высшее, специальность "лингвист-переводчик".

Буду рада сотрудничеству!