Рерайтинг, корректура, редактура, расшифровки, переводы, набор текстов
Доброго времени суток!
Предлагаю услуги по рерайтингу и написанию новостей, корректуре, редактуре, расшифровкам, письменному переводу (английский и русский языки), набору текстов.
Имею опыт работы корректором и выпускающим редактором (4 года), корреспондентом (2 года), переводчиком (2,5 года). Образование высшее, специальность "лингвист-переводчик".
Буду рада сотрудничеству!
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Копирайтинг
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Переводы
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от $10
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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