Oblakov_design

Меня зовут Илья, я Project Manager дизайн-студии "Oblakov".

Предлагаю вам сотрудничество и наши услуги по следующим направлениям:

• Сайты "под ключ";

• Создание, дизайн / редизайн сайтов;

• Верстка макетов;

• Разработка презентаций;

• Создание баннеров;

• Брендинг;

• Создание логотипов;

• Отрисовка иллюстраций;

• Дизайн интерьеров / экстерьеров.

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Наши работы можно посмотреть здесь:

https://vk.com/oblakov_studio

http://oblakov-studio.com/

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Связь с нами:

+7 962 202 6 202 - Дмитрий

[email protected]