Oblakov_design

Меня зовут Илья, я Project Manager дизайн-студии "Oblakov".
Предлагаю вам сотрудничество и наши услуги по следующим направлениям:
• Сайты "под ключ";
• Создание, дизайн / редизайн сайтов;
• Верстка макетов;
• Разработка презентаций;
• Создание баннеров;
• Брендинг;
• Создание логотипов;
• Отрисовка иллюстраций;
• Дизайн интерьеров / экстерьеров.
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Наши работы можно посмотреть здесь:
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Связь с нами:
+7 962 202 6 202 - Дмитрий
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