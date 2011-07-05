Работаю качественно с гарантией
Предлагаю свои услуги по:
Веб-дизайн:
Подгон шаблона под любую CMS
Верстка (Делаю все что душе угодно!)
Дизайн сайтов
Администрирование сетей, удаленная настройка
Дизайн/Графика
Дизайн упаковки
Инженерия
Чертежи/Схемы
Оптимизация/SEO
Программирование Basic, C++
Программирование для сотовых и КПК - только Android
Программирование на PHP
Разработка CMS
Веб-контент
Новости/Пресс-релизы/Статьи
Фирменный стиль
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
12 лет назад
Хороший дизайнер и верстальщик, креативный подход к делу, переписал сайт на ХТМЛ5 грамотно, спасибо за работу.
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $50
нет рейтинга