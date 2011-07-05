Oc1tane

Валерий Oc1tane

 
43 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Работаю качественно с гарантией

Предлагаю свои услуги по:

Веб-дизайн:

Подгон шаблона под любую CMS

Верстка (Делаю все что душе угодно!)

Дизайн сайтов

Администрирование сетей, удаленная настройка

Дизайн/Графика

Дизайн упаковки

Инженерия

Чертежи/Схемы

Оптимизация/SEO

Программирование Basic, C++

Программирование для сотовых и КПК - только Android

Программирование на PHP

Разработка CMS

Веб-контент

Новости/Пресс-релизы/Статьи

Фирменный стиль

PHPДизайн сайтаAndroid
Отзывы заказчиков
petersob
Пётр 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Внедрить меню на сайт новое
Хороший дизайнер и верстальщик, креативный подход к делу, переписал сайт на ХТМЛ5 грамотно, спасибо за работу.
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $50
нет рейтинга