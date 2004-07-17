Начинающий преподаватель IT-дисциплин.

Здравствуйте!

Меня зовут Игорь. Я - молодой педагог, что совмещает работу с учёбой и стремиться создать базу клиентов и набраться опыта работы в интересующей меня сфере.

Работаю с такими языками программирования, как C# и Python. Создаю чат-ботов, разрабатываю игры на Unity и моделирую 3D объекты в Blender. Также занимаюсь робототехникой на Arduino.

Имею опыт работы с детьми в школе более 8 месяцев, легко нахожу общий язык, благодаря чему урок превращается в интересную игру!

Работаю с детьми от 8 до 16 лет.

Обучение направленно на детей, что незнакомы с интересующей их областью.

Обо всём можем договориться, в том числе и о индивидуальном плане обучения!)