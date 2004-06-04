Octopus1298

Профессиональный письменный экономический перевод (англ.-рус.); Написание научных и студенческих работ (08.00.10, Финансы, денежное обращение, кредит)

Письменный экономический перевод:

Предпочтительные предметные области: макроэкономика, экономическая, антикризисная политика, вопросы развитияфинансовой системы и обеспечением финансовой стабильности, сотрудничество с международными финансовыми организациями (т.е. вопросы, в которых

разбираюсь в силу профессионального опыта в прошлом).

Лингвистическое образование: нет, переводами занимаюсь с 2000 года по н.вр. в рамках профессиональнойдеятельности

Профессиональная деятельность: работа в центральном банке в сфере монетарного регулирования, мониторинга иобеспечения финансовой стабильности, организации взаимодействия с МВФ, ЕБРР, Группой Всемирного банка, зарубежными центральными банками (2000-2009); работа в МВФ (2005-2006); сотрудничество с коммерческими партнерами в странах дальнего зарубежья(2011-2014); научно-прикладная деятельность в рамках специальности 08.00.10. – Финансы,денежное обращение и кредит (2000-2011); профессиональное последипломное образование (2000-2006).

Использование ПО : Microsoft Office, Acrobat, ABBYY Lingvo, Trados.

Скорость перевода: до 8-10 страниц в зависимости от темы исходного текста.

Расценки, оплата : от 180, оплата WMR, Сбербанк

Написание научных и студенческих работ:

Предпочтительные предметные области: макроэкономика, экономическая, антикризисная политика, вопросы развитияфинансовой системы и обеспечением финансовой стабильности, сотрудничество с международными финансовыми организациями

Опыт работы : К.э.н. c 04.06.2004, 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит», более 25 собственных научных работ, опыт преподавания – более 11 лет, опыт

написания научных и студенческих работ - более 20 лет.