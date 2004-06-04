Octopus1298

Письменный экономический перевод:
Предпочтительные предметные области: макроэкономика, экономическая, антикризисная политика, вопросы развитияфинансовой системы и обеспечением финансовой стабильности, сотрудничество с международными финансовыми организациями (т.е. вопросы, в которых
разбираюсь в силу профессионального опыта в прошлом).
Лингвистическое образование: нет, переводами занимаюсь с 2000 года по н.вр. в рамках профессиональнойдеятельности
Профессиональная деятельность: работа в центральном банке в сфере монетарного регулирования, мониторинга иобеспечения финансовой стабильности, организации взаимодействия с МВФ, ЕБРР, Группой Всемирного банка, зарубежными центральными банками (2000-2009); работа в МВФ (2005-2006); сотрудничество с коммерческими партнерами в странах дальнего зарубежья(2011-2014); научно-прикладная деятельность в рамках специальности 08.00.10. – Финансы,денежное обращение и кредит (2000-2011); профессиональное последипломное образование (2000-2006).
Использование ПО: Microsoft Office, Acrobat, ABBYY Lingvo, Trados.
Скорость перевода: до 8-10 страниц в зависимости от темы исходного текста.
Расценки, оплата: от 180, оплата WMR, Сбербанк
Написание научных и студенческих работ:
Предпочтительные предметные области: макроэкономика, экономическая, антикризисная политика, вопросы развитияфинансовой системы и обеспечением финансовой стабильности, сотрудничество с международными финансовыми организациями
Опыт работы: К.э.н. c 04.06.2004, 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит», более 25 собственных научных работ, опыт преподавания – более 11 лет, опыт
написания научных и студенческих работ - более 20 лет.
Сроки, расценки, оплата: по договоренности, оплата WMR, Сбербанк