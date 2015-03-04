Выполняю переводы с английского и испанского.

Образование: высшее.

Специальность: иностранный (испанский) язык с дополнительной специальностью иностранный (английский) язык.

Языки: английский (свободно владею), испанский (свободно владею).

Языковые пары: английский – русский; испанский – русский, русский – английский.

Есть опыт работы в качестве переводчика (бюро переводов «Лингвин»).

Перевод – моя работа и моё хобби. Перфекционистка, работу выполняю максимально качественно и тщательно.