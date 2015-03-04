Выполняю переводы с английского и испанского.
Образование: высшее.
Специальность: иностранный (испанский) язык с дополнительной специальностью иностранный (английский) язык.
Языки: английский (свободно владею), испанский (свободно владею).
Языковые пары: английский – русский; испанский – русский, русский – английский.
Есть опыт работы в качестве переводчика (бюро переводов «Лингвин»).
Перевод – моя работа и моё хобби. Перфекционистка, работу выполняю максимально качественно и тщательно.
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