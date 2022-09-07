Вёрстка, фронтэнд разработка.

Привет! Меня зовут Кирилл.

Я занимаюсь адаптивной кроссбраузерной вёрсткой и фронтэнд разработкой - БЭМ, Webpack, Gulp, SCSS/SASS, CSS3\HTML5, JavaScript. Фронт: NEXT.js React.js

Создаю: Лендинги, корпоративные сайты, админ панели, интернет-магазины, сайты визитки и т.д.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат! Время. На написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

На написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата. Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

- всегда на связи

- готов приступить к работе уже

- довожу дело до конца

- даю консультации по макету

Буду рад сотрудничеству с вами.