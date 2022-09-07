Вёрстка, фронтэнд разработка.
Привет! Меня зовут Кирилл.
Я занимаюсь адаптивной кроссбраузерной вёрсткой и фронтэнд разработкой - БЭМ, Webpack, Gulp, SCSS/SASS, CSS3\HTML5, JavaScript. Фронт: NEXT.js React.js
Создаю: Лендинги, корпоративные сайты, админ панели, интернет-магазины, сайты визитки и т.д.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
- Время. На написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
- готов приступить к работе уже
- довожу дело до конца
- даю консультации по макету
Буду рад сотрудничеству с вами.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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