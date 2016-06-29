SMM, SMO, SERM, SEO, Разработка сайтов под ключ
«ODA» - молодая компания специализирующаяся на оказании услуг комплексного SMM продвижения,
команда специалистов по работе с социальными сетями и оказанию рекламных услуг.
История возникновения – изначально Наша компания была создана для обеспечения SMM продвижения интернет магазина «Твоя покупка» и группы лендингов.
Постепенно росли компетенции персонала и внедрялась сеть автоматизации бизнес-процессов. Так мы пришли к тому, что можем на профессиональном уровне, оказывать услуги по SMM продвижения другим компаниям.
Наши первые клиенты это интернет магазины и частные интернет трейдеры. Благодаря упорному труду и высокому качеству оказываемых услуг круг наших клиентов постоянно растет и партнерами становятся все больше компаний.
ODA это:
- Компетентность
- Пунктуальность
- Порядочность
- Качество