SMM, SMO, SERM, SEO, Разработка сайтов под ключ

«ODA» - молодая компания специализирующаяся на оказании услуг комплексного SMM продвижения,

команда специалистов по работе с социальными сетями и оказанию рекламных услуг.

История возникновения – изначально Наша компания была создана для обеспечения SMM продвижения интернет магазина «Твоя покупка» и группы лендингов.

Постепенно росли компетенции персонала и внедрялась сеть автоматизации бизнес-процессов. Так мы пришли к тому, что можем на профессиональном уровне, оказывать услуги по SMM продвижения другим компаниям.

Наши первые клиенты это интернет магазины и частные интернет трейдеры. Благодаря упорному труду и высокому качеству оказываемых услуг круг наших клиентов постоянно растет и партнерами становятся все больше компаний.

ODA это: