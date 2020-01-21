Иллюстратор и графический дизайнер
Здравствуйте! Меня зовут Дарья. Я занимаюсь иллюстрацией и графическим дизайном. Работаю в Adobe PhotoShop.
Вот перечень работ которые я могу для Вас выполнить:
- Книжная иллюстрация (для взрослой аудитории и для деткой)
-Создание иконок и предметов и др. для казуальных игр
- Любая работа с изображениями, которую можно выполнить в PS, в том числе составление сложных коллажей
- Верстка макетов (визитки, буклеты, флаеры).
Буду рада сотрудничеству!
Спасибо!
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Портфолио
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- Пример иллюстраций для детской книги25 просмотров
- Иллюстрация простая40 просмотров
- Иллюстрация33 просмотра
- Иллюстрация24 просмотра
- Иллюстрация35 просмотров