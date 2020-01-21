Иллюстратор и графический дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Дарья. Я занимаюсь иллюстрацией и графическим дизайном. Работаю в Adobe PhotoShop.

Вот перечень работ которые я могу для Вас выполнить:

- Книжная иллюстрация (для взрослой аудитории и для деткой)

-Создание иконок и предметов и др. для казуальных игр

- Любая работа с изображениями, которую можно выполнить в PS, в том числе составление сложных коллажей

- Верстка макетов (визитки, буклеты, флаеры).

Буду рада сотрудничеству!

Спасибо!