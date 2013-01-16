Кудряшов Павло Сергійович

М. Тернопіль вул. Лесі Українки 33

Телефон: 0966590975

e-mail: [email protected]

Д.н. 08.07.1992 р.

МЕТА

заміщення вакантної посади

ОСВІТА

У 2009 закінчик СШ(з поглибленим вивченням іноз. мов) № 17

З 2009-2013 ТНТУ ім. І. Пулюя

Фак. Економіки і підприємницької діяльності

Каф. Економічна кібернетика

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

Характер спокійний, урівноважений, але свої погляди відстоюю активно та аргументовано, доброзичливий, комунікабельний, вмію аналізувати та логічно мислити, швидко навчаюсь, маю вільний доступ до інтернету протягом 24 год , граю у покер на покерстарс, правила знаю, розбираюсь.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Німецька мова – нижче розмовного;

Англійська мова – нижче розмовного;

Російська мова – розмовний рівень;

Українська мова – досконалий рівень

З пк на хорошому рівні, маю навики роботи з програмами Word, Excel, Power Point, 1C, Project Expert, Expert Choice, Mathcad.