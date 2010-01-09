Odessey

Сергей Odessey

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
[email protected]

Отзывы фрилансеров

NOVAvideo
Ольга 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
50 отзывов
$50
0 баллов
13 лет назад
Статьи на сайт
Не люблю писать отрицательные отзывы, но вынуждена. Заказчик оплатил одну статью полностью, а вторую - наполовину. Попросил отсрочки, т.к. статья получилась большая и дорогая (60у.е.), а сайт молодой и особого дохода пока не приносил. Жду оплату с августа. Написала два письма в личку и на почту - ответа нет.
arengin
33 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Вредоносный код
Четко поставленная задача, после выполнения быстро переведенные деньги. Приятное сотрудничество.
С поставленной задачей Александр справился на отлично. Главное быстро и качественно и без лишних эмоций. Дал несколько дельных советов во избежании подобных проблем в дальнейшем. В будущем с проблемами сначала к Александру. Большое спасибо.
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