Не люблю писать отрицательные отзывы, но вынуждена. Заказчик оплатил одну статью полностью, а вторую - наполовину. Попросил отсрочки, т.к. статья получилась большая и дорогая (60у.е.), а сайт молодой и особого дохода пока не приносил. Жду оплату с августа. Написала два письма в личку и на почту - ответа нет.