Молодому ИМ требуется грамотное продвижение и увеличение целевого трафика. japan-cosmetic.biz
- Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен контент для сайта. Контент должен быть на тему косметологии, дермотологии, решение различных проблем связанных с кожей, волосами и т.д. Информация должна быть реально ценной, которую в свободном доступе в интернете не найдешь. Статьи должны ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Яндекс говорит что сайт может угрожать безопасности компьютера. Якобы обнаружен вредоносный код. Надо найти этот код и удалить.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
При отправке формы и при оформлении заказа в интернет-магазине, сайт стал выдавать 406 ошибку. Добавление в .htaccess SecFilterEngine Off SecFilterScanPOST Off ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Не работает JComments на Joomla 1.5 надо сделать чтобы работало.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть дизайн в psd, есть шаблон для joomla 1.5. требуется натянуть дизайн на шаблон.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется сделать дизайн интернет-магазина японской косметики. Подробности по аси 593-990-855Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт15 лет назад
Надо сделать шаблон сайта на joomla 1.0 для интернет-магазина.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт15 лет назад