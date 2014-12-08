контент-менеджер

Ищу долгосрочную,интересную работу в хорошем коллективе с высокой заработной платой.

Опыт работы: Color & Beauty -магазин бижутерии.Старший продавец-кассир. Обязанности: учет товара,работа в 1C ,контроль работы продавцов.

City.com-гипермаркет электроники.Старший продавец-консультант Hi Fi,AV техники. Обязанности:контроль выкладки товара на витрине,учет остатков товара,перемещение товара.

Elyziym- бутик.Одежда брендов класса luxury.

Обязанности:работа с клиентами,подбор стиля в одежде,переучет товара, прием коллекций,обзвон клиентов.

Контент-менеджер торговой интернет-платформы Wikimart.Обязанности:редактирование товара,создание товара,модерация,обработка фото,добавление видео,склейка товара.Работа с файлами и ссылками в 1C.Проверка модераторов,контент-менеджер различных интернет магазинов.Обязанности:редактирование товара,создание товара,модерация,обработка фото.Разная удаленная работа в интернете в особенности наполнение магазинов,продажи.

Образование:ОГАХ Специальность:криогенная техника и технологии.

Навыки работы с компьютером и оргтехникой.Знание программ по обработке фото и видео.

Английский,русский,украинский.