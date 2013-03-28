Журналистика, написание статей, авторских текстов

Профессиональный журналист, родилась и выросла в России. В настоящее время живу в Вильнюсе (Литва). Пишу на русском.

в\о: факультет Искусствоведения, Сибирский Федеральный Университет

Профессионально работаю журналистом с лета 2008 года.

Имею серьезный опыт работы в рекламной отрасли: комплексном ведении рекламной и маркетинговой кампании бренда, продвижении интернет-сайтов, что существенно помогает в написании рекламных и заказных статей. Занимаюсь наполнением сайтов с учетом их продвижения в сети.

Специализация:

-интерьер, ремонт, строительство (два года была штатным журналистом, спец. глянцевого издания о ремонте и интерьере, как бренд-менеджер 2 года вела рекламную кампанию строительной фирмы)

-искусство, в том числе критика книг, фильмов, выставок (имею высшее образование по искусствоведению и опыт работы в аукционном доме)

а также: кулинария, домашние животные, шоу-бизнес, красота, стиль, мода, психология и отношения, авто и гаджеты