Необходимо сделать сайт на самописной CMS, это основное требование. Сайт стандартный: Несколько разделов, возможность задание шаблона для каждого раздела. Поддержка двуязычности (русский/английский) Поиск по сайту Закрытые разделы для зарегистрированных пользователей Форма регистрации для подписки на рассылку Форма обратной связи Админка: Возможность редактирования структуры разделов ...
Более 5 лет занимаюсь разработкой сайтов и прочих интернет сервисов.
Разработка интернет магазинов.
Разработка порталов.
Разработка коммерцеских сайтов.
Технологии
Программирование:
PHP (ООП ZendFramework), Ajax (Jquery, Prototype и т.д.), xHTML/CSS, Flash + Flex +AS3.
Легко разбираюсь в чужом коде даже на не указыных выше технологиях (ASP. Net, Java и т.д.)
Сервер:
Apache, *nix, memcache, работа с VPS, облачными техногиями, SSH.
Работа в команде:
Люблю работать в коллективе, но могу и один. Разрабатывал рабочий процесс для команды разработчиков. Опыт управления проектами. В командной работе активно использую Task Manager'ы, SVN и другие технологии.
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Могу помочь выполнить работы под-ключ (Есть команда профессионалов)
Сроки зачастую зависят не от исполнителей, а от заказчиков. На основе опыта, несложный проект от одной недели.
- $1000Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $1000
Необходимо сделать сайт на самописной CMS, это основное требование. Сайт стандартный: Несколько разделов, возможность задание шаблона для каждого раздела. Поддержка двуязычности (русский/английский) Поиск по сайту Закрытые разделы для зарегистрированных пользователей Форма регистрации для подписки на рассылку Форма обратной связи Админка: Возможность редактирования структуры ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $2500
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