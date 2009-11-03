Odorfus

Илья Рачкулик Odorfus

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Веб-программист

Более 5 лет занимаюсь разработкой сайтов и прочих интернет сервисов.

Разработка интернет магазинов.

Разработка порталов.

Разработка коммерцеских сайтов.

Технологии

Программирование:

PHP (ООП ZendFramework), Ajax (Jquery, Prototype и т.д.), xHTML/CSS, Flash + Flex +AS3.

Легко разбираюсь в чужом коде даже на не указыных выше технологиях (ASP. Net, Java и т.д.)

Сервер:

Apache, *nix, memcache, работа с VPS, облачными техногиями, SSH.

Работа в команде:

Люблю работать в коллективе, но могу и один. Разрабатывал рабочий процесс для команды разработчиков. Опыт управления проектами. В командной работе активно использую Task Manager'ы, SVN и другие технологии.

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Могу помочь выполнить работы под-ключ (Есть команда профессионалов)

Сроки зачастую зависят не от исполнителей, а от заказчиков. На основе опыта, несложный проект от одной недели.

PHPCSSjQueryApacheAjaxFlashJava

  • Сайт на самописной CMS (желательно ZendFramework)

    $1000

    Необходимо сделать сайт на самописной CMS, это основное требование. Сайт стандартный: Несколько разделов, возможность задание шаблона для каждого раздела. Поддержка двуязычности (русский/английский) Поиск по сайту Закрытые разделы для зарегистрированных пользователей Форма регистрации для подписки на рассылку Форма обратной связи Админка: Возможность редактирования структуры разделов ...

    Форма обратной связи
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт на самописной CMS

    $1000

    Необходимо сделать сайт на самописной CMS, это основное требование. Сайт стандартный: Несколько разделов, возможность задание шаблона для каждого раздела. Поддержка двуязычности (русский/английский) Поиск по сайту Закрытые разделы для зарегистрированных пользователей Форма регистрации для подписки на рассылку Форма обратной связи Админка: Возможность редактирования структуры ...

    Форма обратной связи
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Портал о футболе

    $2500

    Требуется программист или группа программистов для работы над проектом англоязычного портала о футболе. Проект довольно сложный. Подробности при дальнейшем обсуждении лично. Требования: -Опыт разработки крупных порталов, общественных сетей, и т.д. -Наличие портфолио сделанных работ (желательно с подробным описанием, что ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад