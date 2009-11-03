Веб-программист

Более 5 лет занимаюсь разработкой сайтов и прочих интернет сервисов.

Разработка интернет магазинов.

Разработка порталов.

Разработка коммерцеских сайтов.

Технологии

Программирование:

PHP (ООП ZendFramework), Ajax (Jquery, Prototype и т.д.), xHTML/CSS, Flash + Flex +AS3.

Легко разбираюсь в чужом коде даже на не указыных выше технологиях (ASP. Net, Java и т.д.)

Сервер:

Apache, *nix, memcache, работа с VPS, облачными техногиями, SSH.

Работа в команде:

Люблю работать в коллективе, но могу и один. Разрабатывал рабочий процесс для команды разработчиков. Опыт управления проектами. В командной работе активно использую Task Manager'ы, SVN и другие технологии.

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Могу помочь выполнить работы под-ключ (Есть команда профессионалов)

Сроки зачастую зависят не от исполнителей, а от заказчиков. На основе опыта, несложный проект от одной недели.