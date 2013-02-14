Ofeli9

Людмила Ofeli9

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Журналист. Автор статей

- Владение системой жанров журналистики на пятерку. Репортаж, заметка, очерк, информационная статья и т.д.

- Выпускница журфака СПБГУ

- Имею опыт написания журналистских, рекламных и PR-текстов

- Знание иностраннных языков:

Английский - свободно

Испанский - базовый

Французский - базовый

Копирайтинг
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от $5
от 1 дня
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Нейминг и Слоганы
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от $40
от 1 дня
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Переводы
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от $30
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $50
от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
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от $80
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