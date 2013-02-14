Журналист. Автор статей
- Владение системой жанров журналистики на пятерку. Репортаж, заметка, очерк, информационная статья и т.д.
- Выпускница журфака СПБГУ
- Имею опыт написания журналистских, рекламных и PR-текстов
- Знание иностраннных языков:
Английский - свободно
Испанский - базовый
Французский - базовый
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Нейминг и Слоганы
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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