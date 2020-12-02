Offelia_Supreme

Филолог, педагог, общественный деятель.

Имею три образования - диплом с отличием в сфере медицины (фельдшер). Филология (английский и польский языки, зарубежная литература). Менеджмент в сфере управления образованием.

Учусь в аспирантуре, пишу диссертацию. Председатель общественной организации в отрасли защиты прав.

Занимаюсь написанием текстов, как рекламного, публицистического, так и научного характеров.

Переводы - с английского/польского на украинский/русский.

Есть опыт ведения страниц в соцсетях.