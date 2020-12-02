Offelia_Supreme

Александра Пысларь Offelia_SupremeOffelia_Supreme
31 годУкраина/Херсон
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Филолог, педагог, общественный деятель.
Имею три образования - диплом с отличием в сфере медицины (фельдшер). Филология (английский и польский языки, зарубежная литература). Менеджмент в сфере управления образованием.
Учусь в аспирантуре, пишу диссертацию. Председатель общественной организации в отрасли защиты прав.
Занимаюсь написанием текстов, как рекламного, публицистического, так и научного характеров.
Переводы - с английского/польского на украинский/русский.
Есть опыт ведения страниц в соцсетях.