OfficialEliot

Запишу Видеообзор на любую тематику, так же озвучу тексты

Запишу для Вас полноценный видеообзор на любую необходимую Вам тематику. Начиная от обычного обзора сайта, до полноценного видеоурока по установке/настройке чего угодно.

Почему стоит выбрать меня?

● Если у Вас нет определенного сценария, то Вы можете дать мне просто мысль, которую нужно донести или показать потребителю, а я сам напишу сценарий для видео ( опыт имеется )

● Несколько лет занимался сервисом Youtube, имел несколько своих каналов и за это время научился делать видео с максимальной выжимкой нужной информации и без воды.

● Серьезное отношение к работе и вежливое уважительное общение гарантирую.

Нужно для заказа:

1) На что будем делать обзор? Либо тема нужного вам урока.

2) Что нужно сказать в начале и в конце? Нужно ли особое приветствие?

3) Доп. материалы, которые должны быть в видео, если таковые имеются.

4) Текст по возможности

Услуга включает:

Написание сценария

Full HD (1080p)

Публикация видео на Youtube канале