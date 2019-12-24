OfficialEliot

Запишу для Вас полноценный видеообзор на любую необходимую Вам тематику. Начиная от обычного обзора сайта, до полноценного видеоурока по установке/настройке чего угодно.
Почему стоит выбрать меня?
● Если у Вас нет определенного сценария, то Вы можете дать мне просто мысль, которую нужно донести или показать потребителю, а я сам напишу сценарий для видео ( опыт имеется )
● Несколько лет занимался сервисом Youtube, имел несколько своих каналов и за это время научился делать видео с максимальной выжимкой нужной информации и без воды.
● Серьезное отношение к работе и вежливое уважительное общение гарантирую.
Нужно для заказа:
1) На что будем делать обзор? Либо тема нужного вам урока.
2) Что нужно сказать в начале и в конце? Нужно ли особое приветствие?
3) Доп. материалы, которые должны быть в видео, если таковые имеются.
4) Текст по возможности
Услуга включает:
Написание сценария
Full HD (1080p)
Публикация видео на Youtube канале