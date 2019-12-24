OfficialEliot

Егор OfficialEliot

 
22 годаБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Запишу Видеообзор на любую тематику, так же озвучу тексты

Запишу для Вас полноценный видеообзор на любую необходимую Вам тематику. Начиная от обычного обзора сайта, до полноценного видеоурока по установке/настройке чего угодно.

Почему стоит выбрать меня?

● Если у Вас нет определенного сценария, то Вы можете дать мне просто мысль, которую нужно донести или показать потребителю, а я сам напишу сценарий для видео ( опыт имеется )

● Несколько лет занимался сервисом Youtube, имел несколько своих каналов и за это время научился делать видео с максимальной выжимкой нужной информации и без воды.

● Серьезное отношение к работе и вежливое уважительное общение гарантирую.

Нужно для заказа:

1) На что будем делать обзор? Либо тема нужного вам урока.

2) Что нужно сказать в начале и в конце? Нужно ли особое приветствие?

3) Доп. материалы, которые должны быть в видео, если таковые имеются.

4) Текст по возможности

Услуга включает:

 Написание сценария

 Full HD (1080p)

 Публикация видео на Youtube канале

Сценарий для видео