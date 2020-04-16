Уникальные тексты, стихи, песни.

Закончил "Московский Государственный Университет Путей Сообщения" по

специальности "Связи с общественностью".

Имею диплом с отличием.

Профессионально пишу: стихи, песни, текстажи, пресс-релизы, статьи, рекламные обявления, и многое другое, очень бысто и качаственно. Свободно владею Английским языком.

Примеры:

Рекламное стихотворение для казино.

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Быть может повезёт, и я не проигрю.

Кто знает, что мне выпадет теперь?

Что чёрное, что красное, я в нём не понимаю.

Но вновь удача шепчет мне на ухо : поверь!

И снова колесо вращается по кругу,

Крупье надменно шарик запустил.

Мы все следим за ним, желая зла друг другу.

И каждый ставил сам, и сам в игру входил.

Как мудро всё забыть! Уйти не доигравши!

Дорога ,говорят, иная в жизни есть.

Но я предам себя, в безвестности

пропавши.

И бросить сей игры мне не позволит честь.

Уж лучше смерть, чем скука

В той золочёной клетки!

Уж лучше самому судьбу свою вершить.

Я снова крутану, колёсико рулетки.

Я не боюсь грядущего, я не боюсь прожить!

Корпоративный гимн.

Используеться в ПАО "Аэрофлот". (Фрагмент).

Надёжные крылья великой страны

Сияют в небесном рассвете.

Нам нашими предками были даны

Что б сблизить людей на планете.

Мы самые дельние материки

В историю странствий запишем.

В небесной лазури, как ветер легки,

Восторгом как воздухом дышим.

Припев:

Спасибо вам добрые крылья!

Вы наша мечта и свобода.

Спасибо вам добрые крылья!

Крылья Аэрофлота.

Поздравление.

С рождеством.

Выпал снег, после хмурой погоды.Убеляется лес за окном.Снежный Ангел коснулся природы,И не громко пропел -С рождеством.

С рождеством - Поклонилась берёза.С рождеством - Тихо скрипнула ель.И танцуя в объятьях мороза,По двору закружилась метель.

С рождеством- улыбаются люди.Воздух свеж, и природа чиста.В небесах, возвещая о чуде,Вновь зажглась непростая звезда.

Текстаж ( шуточный).

Про диету.

Всё, с сегоднешнего дня я сажусь на диету!Я не буду пить пиво, я не съем котлету.

Стану суперсекси прямо сейчас.

Прощай, целюлит! Здравствуй, унитаз!

Я на диете уже час, вроде всё в порядке,

Я ничего не сожрала, кроме шоколадки.

Мимо холодильника хожу осторожно.

И конечно мне не повредит одно пирожное.

Чтобы спасти оголодавшую душу,

Я звоню в ресторан и заказываю суши.

Как пишут все диетологи мира,

От них не потолстеть, если запить кефиром.

После обеда сижу на белом друге.

Чтобы скрасить одиночество, звоню подруге.

Пока мы обсуждали похудение и секс,

Шоколадка закончилась, а вместе с ней кекс.

Подруге везёт, она и так стройняшка,

Что б отсохла у неё промокашка!

А я делаю то, что интернет сказал.

Бросаю всё и бегу в спортзал.

А в спортзале тренер, ну просто няшка!Упругая попа и гавайская рубашка.

Говорит: "Уберём лишней массы избыток."

Оказалось спортзал - это камера пыток!

Первый тренажёр подо мной сломался,

У второго металический трос оборвался.

На третем он велел мне сделать рывок.

Ну, я и дёрнула то, что у него между ног!

А чего он ждал, это милый бугай?

Сам всё кричал: "Давай! Давай!"

Но я честная дама, такие дела.

И прежде чем дать, я конечно взяла.

Из зала меня меня секретарша проводила.

Попросила, чтоб больше я не приходила.

И терпеть это всё силы больше нету.

Здравствуй, Макдональдс! Прощай диета!