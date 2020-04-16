Закончил "Московский Государственный Университет Путей Сообщения" по
специальности "Связи с общественностью".
Имею диплом с отличием.
Профессионально пишу: стихи, песни, текстажи, пресс-релизы, статьи, рекламные обявления, и многое другое, очень бысто и качаственно. Свободно владею Английским языком.
Примеры:
Рекламное стихотворение для казино.
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Быть может повезёт, и я не проигрю.
Кто знает, что мне выпадет теперь?
Что чёрное, что красное, я в нём не понимаю.
Но вновь удача шепчет мне на ухо : поверь!
И снова колесо вращается по кругу,
Крупье надменно шарик запустил.
Мы все следим за ним, желая зла друг другу.
И каждый ставил сам, и сам в игру входил.
Как мудро всё забыть! Уйти не доигравши!
Дорога ,говорят, иная в жизни есть.
Но я предам себя, в безвестности
пропавши.
И бросить сей игры мне не позволит честь.
Уж лучше смерть, чем скука
В той золочёной клетки!
Уж лучше самому судьбу свою вершить.
Я снова крутану, колёсико рулетки.
Я не боюсь грядущего, я не боюсь прожить!
Корпоративный гимн.
Используеться в ПАО "Аэрофлот". (Фрагмент).
Надёжные крылья великой страны
Сияют в небесном рассвете.
Нам нашими предками были даны
Что б сблизить людей на планете.
Мы самые дельние материки
В историю странствий запишем.
В небесной лазури, как ветер легки,
Восторгом как воздухом дышим.
Припев:
Спасибо вам добрые крылья!
Вы наша мечта и свобода.
Спасибо вам добрые крылья!
Крылья Аэрофлота.
Поздравление.
С рождеством.
Выпал снег, после хмурой погоды.Убеляется лес за окном.Снежный Ангел коснулся природы,И не громко пропел -С рождеством.
С рождеством - Поклонилась берёза.С рождеством - Тихо скрипнула ель.И танцуя в объятьях мороза,По двору закружилась метель.
С рождеством- улыбаются люди.Воздух свеж, и природа чиста.В небесах, возвещая о чуде,Вновь зажглась непростая звезда.
Текстаж ( шуточный).
Про диету.
Всё, с сегоднешнего дня я сажусь на диету!Я не буду пить пиво, я не съем котлету.
Стану суперсекси прямо сейчас.
Прощай, целюлит! Здравствуй, унитаз!
Я на диете уже час, вроде всё в порядке,
Я ничего не сожрала, кроме шоколадки.
Мимо холодильника хожу осторожно.
И конечно мне не повредит одно пирожное.
Чтобы спасти оголодавшую душу,
Я звоню в ресторан и заказываю суши.
Как пишут все диетологи мира,
От них не потолстеть, если запить кефиром.
После обеда сижу на белом друге.
Чтобы скрасить одиночество, звоню подруге.
Пока мы обсуждали похудение и секс,
Шоколадка закончилась, а вместе с ней кекс.
Подруге везёт, она и так стройняшка,
Что б отсохла у неё промокашка!
А я делаю то, что интернет сказал.
Бросаю всё и бегу в спортзал.
А в спортзале тренер, ну просто няшка!Упругая попа и гавайская рубашка.
Говорит: "Уберём лишней массы избыток."
Оказалось спортзал - это камера пыток!
Первый тренажёр подо мной сломался,
У второго металический трос оборвался.
На третем он велел мне сделать рывок.
Ну, я и дёрнула то, что у него между ног!
А чего он ждал, это милый бугай?
Сам всё кричал: "Давай! Давай!"
Но я честная дама, такие дела.
И прежде чем дать, я конечно взяла.
Из зала меня меня секретарша проводила.
Попросила, чтоб больше я не приходила.
И терпеть это всё силы больше нету.
Здравствуй, Макдональдс! Прощай диета!