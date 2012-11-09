Написание статей, тезисов докладов, дипломов, научных работ, курсовых работ

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента. Занимаюсь написанием, редактированием, рецензированием работ более 23 лет. Фрилансером становлюсь впервые, ранее занималась этим индивидуально. Сейчас не работаю постоянно, только почасовки, на пенсии по инвалидности. Занимаюсь работами на все экономические темы: банковское дело, финансы, бухгалтерский учёт и аудит, менеджмент, теоретическая экономика и т.д.