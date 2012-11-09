Oiconomi-12

Надежда Oiconomi-12

 
63 годаРоссия/Армавир
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Написание статей, тезисов докладов, дипломов, научных работ, курсовых работ

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента. Занимаюсь написанием, редактированием, рецензированием работ более 23 лет. Фрилансером становлюсь впервые, ранее занималась этим индивидуально. Сейчас не работаю постоянно, только почасовки, на пенсии по инвалидности. Занимаюсь работами на все экономические темы: банковское дело, финансы, бухгалтерский учёт и аудит, менеджмент, теоретическая экономика и т.д.

Написание статей
Отзывы заказчиков
AnnaPatrusheva
Анна 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Курсовая по бухгалтерскому учету
Очень приятно было сотрудничать с Надеждой!Работа была сделана очень грамотно и сдана раньше срока!
Очень обязательный заказчик. Было приятно сотрудничать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $80
от 2 дней
нет рейтинга