Написание статей, тезисов докладов, дипломов, научных работ, курсовых работ
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента. Занимаюсь написанием, редактированием, рецензированием работ более 23 лет. Фрилансером становлюсь впервые, ранее занималась этим индивидуально. Сейчас не работаю постоянно, только почасовки, на пенсии по инвалидности. Занимаюсь работами на все экономические темы: банковское дело, финансы, бухгалтерский учёт и аудит, менеджмент, теоретическая экономика и т.д.
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Портфолио
- СПРАВЕДЛИВОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ210 просмотров
- Акционерные общества .143 просмотра
- Риски и кризисы инвестиций151 просмотр
- Экономические интересы190 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
11 лет назад
Очень приятно было сотрудничать с Надеждой!Работа была сделана очень грамотно и сдана раньше срока!
Ответный отзыв
Очень обязательный заказчик. Было приятно сотрудничать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $80
от 2 дней
нет рейтинга