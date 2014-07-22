Качественный перевод текстов различной тематики с АНГЛИЙСКОГО и ИСПАНСКОГО языков.
Выполняю перевод по следующим направлениям:
*АНГЛ-РУС
*ИСП-РУС
Стоимость услуг:
*англ-рус
- 1800 зн. с проб.= 300 руб;
- 1 руб/слово.
*исп-рус
- 1800 зн. с проб.= 500 руб;
- 2 руб/слово.
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Образование:
Российский Государственный Гуманитарный Университет, г. Москва.
Теоретическая и прикладная лингвистика, Языки и теория коммуникаций, лингвист.
Профессиональный опыт:
апрель, 2013 – по настоящее время - письменный переводчик сценариев (англ.яз.), гид-переводчик, скрипт-ридер, менеджер проектов в кинокомпании ООО «Грин филмс».
февраль, 2012 — апрель, 2013 - письменный переводчик (англ, исп, фр. яз.) в бюро переводов ООО «Трактат».
июль, 2013 – август, 2013 - письменный удаленный переводчик (англ.яз.) ЗАО "Кубаньнефтемаш", временный проект.
август, 2011 — январь, 2012 - секретарь со знанием двух языков в подразделении французской нефтегазовой компании Total E&P Russia ("Тоталь Разведка Разработка Россия").
ноябрь 2010 — декабрь 2010 - письменный удаленный переводчик (исп.яз.) "МРК-Инжиниринг"
Повышение квалификации, курсы:
2008 - Испания: Curso Intensivo de Espanol. International House, Espana, Valencia, Nivel B2 Avanzado.
2005 - Великобритания: Discovery Course. Globe English Center, UK, Exeter, Advanced.
2004 - Великобритания: Discovery Course. Globe English Center, UK, Exeter, Pre-Intermediate.
Контактные данные:
Электронная почта: [email protected], [email protected]
Тел.: +7 926 8611071