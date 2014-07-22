Переводчик для вас!

Качественный перевод текстов различной тематики с АНГЛИЙСКОГО и ИСПАНСКОГО языков.

Выполняю перевод по следующим направлениям:

*АНГЛ-РУС

*ИСП-РУС

Стоимость услуг:

*англ-рус

- 1800 зн. с проб.= 300 руб;

- 1 руб/слово.

*исп-рус

- 1800 зн. с проб.= 500 руб;

- 2 руб/слово.

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Образование:

Российский Государственный Гуманитарный Университет, г. Москва.

Теоретическая и прикладная лингвистика, Языки и теория коммуникаций, лингвист.

Профессиональный опыт:

апрель, 2013 – по настоящее время - письменный переводчик сценариев (англ.яз.), гид-переводчик, скрипт-ридер, менеджер проектов в кинокомпании ООО «Грин филмс».

февраль, 2012 — апрель, 2013 - письменный переводчик (англ, исп, фр. яз.) в бюро переводов ООО «Трактат».

июль, 2013 – август, 2013 - письменный удаленный переводчик (англ.яз.) ЗАО "Кубаньнефтемаш", временный проект.

август, 2011 — январь, 2012 - секретарь со знанием двух языков в подразделении французской нефтегазовой компании Total E&P Russia ("Тоталь Разведка Разработка Россия").

ноябрь 2010 — декабрь 2010 - письменный удаленный переводчик (исп.яз.) "МРК-Инжиниринг"

Повышение квалификации, курсы:

2008 - Испания: Curso Intensivo de Espanol. International House, Espana, Valencia, Nivel B2 Avanzado.

2005 - Великобритания: Discovery Course. Globe English Center, UK, Exeter, Advanced.

2004 - Великобритания: Discovery Course. Globe English Center, UK, Exeter, Pre-Intermediate.

Контактные данные:

Электронная почта: [email protected], [email protected]

Тел.: +7 926 8611071