Everything is personal. Even business.

Добрый день! Я-Ваш персональный помощник в работе с текстами.

Грамотно, аккуратно и в срок помогу вам с:

- перепечаткой, набором, транскрибированием текстовых материалов из графических (сканы, фото, PDF) , аудио, видеофайлов;

- переводами, написанием постов, комментариев и отзывов;

- написанием рецензий и обзоров;

- копирайтингом и рерайтом.

Обращайтесь - буду рад продуктивному сотрудничеству!